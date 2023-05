DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को लिखा पत्र, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और पहलवानों की रिहाई की मांग की

Highlights मालीवाल ने मांग की कि दिल्ली पुलिस आयुक्त हिरासत में लिए गए पहलवानों को तुरंत रिहा किया जाए यह भी कहा कि ओलंपिक स्तर के एथलीटों के साथ मारपीट करने वाले दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली:दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने रविवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, पहलवानों की रिहाई और उन्हें हिरासत में लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध करने वाले पहलवानों के साथ मारपीट करने, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

दरअसल, रविवार को शीर्ष पहलवान विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को महिलाओं की 'महापंचायत' के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़ने के बाद कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अपने पत्र में मालीवाल ने यह भी मांग की कि दिल्ली पुलिस आयुक्त हिरासत में लिए गए पहलवानों को तुरंत रिहा किया जाए और ओलंपिक स्तर के एथलीटों के साथ मारपीट करने वाले दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

