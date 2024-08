मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की राय खारिज की, दलितों में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने को असंवैधानिक बताया, कैबिनेट बैठक में लिया गया ये फैसला

Highlights मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की राय खारिज की , दलितों में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने को असंवैधानिक बताया एनडीए सरकार बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित

नई दिल्ली: दलितों में क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा करना असंवैधानिक होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर फैसला सुनाया था। इसमें SC/ST आरक्षण को लेकर SC ने कुछ सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई।

पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में एकमत से माना गया कि एनडीए सरकार बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित है। इस बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का त्वरित खंडन करते हुए कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर के प्रावधानों के अनुसार, एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का निर्णय है कि एससी/एसटी आरक्षण बाबासाहेब के संविधान के अनुसार होना चाहिए।

Met a delegation of SC/ST MPs today. Reiterated our commitment and resolve for the welfare and empowerment of the SC/ST communities. pic.twitter.com/6iLQkaOumI