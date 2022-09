Cyrus Mistry Death: साइरस मिस्त्री के निधन से वाणिज्य और उद्योग जगत को नुकसान, पीएम मोदी ने कहा-असामयिक निधन से स्तब्ध हूं

Highlights साइरस मिस्त्री मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे। महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को हुई एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। साइरस मिस्त्री के निधन से वाणिज्य और उद्योग जगत को बड़ा नुकसान है।

नई दिल्लीः टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की आज दोपहर करीब 3 बजे पालघर इलाके में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वाहन में कुल 4 लोग सवार थे, पुलिस ने कहा कि साइरस मिस्त्री सहित 2 की मृत्यु हुई है। वह 54 वर्ष के थे। अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना उस वक्त हुई, जब मिस्त्री की कार मुंबई से सटे पालघर जिले में एक डिवाइडर से टकरा गई।

उस समय मिस्त्री मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के असामयिक निधन से स्तब्ध हूं, वह होनहार व्यापारिक नेता थे, जो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास करते थे। साइरस मिस्त्री के निधन से वाणिज्य और उद्योग जगत को बड़ा नुकसान है।

Prime Minister Narendra Modi extends his condolences to the family & friends of Cyrus Mistry, former Chairman of Tata Sons, who passed away in a road accident today. https://t.co/mWOib54hKapic.twitter.com/HnNvkjkBSv