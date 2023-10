Cyclonic Storm Tej: चक्रवात 'तेज' भीषण तूफान में बदला, IMD ने अलर्ट जारी किया

Highlights चक्रवात ‘तेज’ भीषण चक्रवाती तूफान में बदला चक्रवाती तूफान का गुजरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा सोमवार सुबह तक और अधिक तीव्र होकर गहरे दबाव में बदल सकता है

The Very Severe Cyclonic Storm Tej: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि अरब सागर में उठा चक्रवात ‘तेज’ रविवार को बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया और यह यमन-ओमान तटों की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने कहा कि चक्रवाती तूफान के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर को दोपहर के आसपास अल गैदाह (यमन) तथा सलालाह (ओमान) के बीच यमन-ओमान तटों को पार करने का अनुमान है।

The Very Severe Cyclonic Storm “Tej” (pronounced as Tej) over west central & adjoining southwest Arabian intensified into an Extremely severe cyclonic Storm: IMD pic.twitter.com/mU8dpiJxtM