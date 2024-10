Cyclone Dana Update: चक्रवात 'दाना' ने दी दस्तक, PM मोदी और अमित शाह ने ओडिशा सीएम माझी से की बात; हालातों का लिया जायजा

Cyclone Dana Update: तटीय राज्य ओडिशा में चक्रवात 'दाना' ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से चक्रवात तेज होने के कारण हवाएं चल रही है जिसकी चपेट में आकर कई पेड़-पौधे गिर गए हैं। आईएमडी ने पुष्टि की है कि चक्रवाती तूफान दाना के पहुंचने की प्रक्रिया आधी रात के बाद शुरू हुई। तूफान को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही 3.5 लाख लोगों को चक्रवात आश्रयों में पहुंचा दिया है, क्योंकि दाना से तीन जिलों पर 120 किमी प्रति घंटे तक की हवा की गति से असर पड़ने का अनुमान है।

The visuals coming from #CycloneDana are very frightening.



People living in #Odisha and #WestBengal near the sea should please stay indoors and remain safe.



People living in #Odisha and #WestBengal near the sea should please stay indoors and remain safe.

Please follow the guidelines issued by the central and state governments.

इस बीच, राज्य में आई आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से बातचीत की है। नरेंद्र मोदी ने राज्य की तैयारियों का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से बात की।

अपनी बातचीत के दौरान, माझी ने निकासी प्रयासों और जमीनी स्तर पर राहत, बचाव और चक्रवात के बाद की बहाली की निगरानी के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती का विवरण दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) और अग्निशमन दल संवेदनशील जिलों में तैनात हैं।

We are dealing with initial impact of #CycloneDana. Trees have fallen from Puri Balasore, Jagatsinghpur to Mayurbhanj Areas. We are removing them to normalise road communication.

Please be guided by local authorities & contact us in emergency on 112 pic.twitter.com/WQxdrTSa6O — Odisha Fire & Emergency Services (@OdishaF_ES) October 24, 2024

प्रधानमंत्री ने ओडिशा की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री के साथ स्थिति पर चर्चा की और केंद्र से पूर्ण सहयोग का वादा किया।

मुख्यमंत्री माझी ने पहले गंजम, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, कटक, खुर्दा और जाजपुर के जिला कलेक्टरों के साथ चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों को तूफान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने मीडिया को बताया कि 12 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के 60 ब्लॉक और 55 वार्डों के 2,131 गाँव दाना से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 4 लाख लोगों को आश्रय स्थलों पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई है और 90 प्रतिशत से अधिक निकासी पूरी हो चुकी है। रात 9.30 बजे तक, चक्रवात दाना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में पारादीप से लगभग 60 किलोमीटर पूर्व और धामरा से 90 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में स्थित था।

#WATCH | Gusty winds and heavy rain continue to lash parts of #Odisha; landfall process of #CycloneDana underway



Track LIVE updates here: https://t.co/BE14Fhxc51pic.twitter.com/4o49rQH71N — Hindustan Times (@htTweets) October 25, 2024

आईएमडी ने 105-115 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवाएं चलने की सूचना दी, जो 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती हैं। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती के अनुसार, दाना के उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर भितरकनिका और धामरा के पास एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आने की उम्मीद है।

हवाएं 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं, जबकि लैंडफॉल के दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि हालांकि तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवा की गति के साथ एक गंभीर चक्रवात में बदल गया, लेकिन समुद्र तल पर अपेक्षाकृत उच्च दबाव ने इसे और अधिक तीव्र होने से रोक दिया।

गौरतलब है कि भूस्खलन के बाद, सिस्टम पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर फिर से मुड़ सकता है, जिससे शनिवार को ओडिशा के मध्य और दक्षिणी जिलों में बारिश हो सकती है। यह फिर से मुड़ने का कारण अरब सागर के ऊपर उच्च दबाव प्रणाली है।

बता दें कि पिछले 24 घंटों में पारादीप में 62.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि चांदबली में 46.2 मिमी बारिश हुई।

