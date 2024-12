CWC Meeting In Karnataka: ‘भारत के गलत मानचित्र’ पर विवाद?,  बेलगावी में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक, भाजपा ने किया हमला, देखें वीडियो

Highlights डी के शिवकुमार ने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो पोस्टर हटा दिए जाएंगे। भाजपा का काम तो हम पर हमला करना है, वे इसे पचा नहीं सकते। पहले भी एक बार ऐसा किया है। वे फिर से ऐसा करेंगे।’

बेलगावीः कर्नाटक के बेलगावी में 1924 के कांग्रेस अधिवेशन का शताब्दी वर्ष समारोह मनाने के लिए कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टर पर भारत के मानचित्र को कथित रूप से गलत तरीके से प्रदर्शित करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की ‘‘वोट बैंक’’ की राजनीति करार दिया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शताब्दी समारोह के जश्न के तहत पूरे बेलगावी शहर में ये पोस्टर लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कर्नाटक में इसकी सहयोगी जनता दल (सेक्युलर) के अनुसार, पोस्टर पर प्रदर्शित भारत के मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित क्षेत्र के साथ-साथ वर्तमान में चीनी प्रशासन के अधीन अक्साई चिन क्षेत्र को भी शामिल नहीं किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के अभिन्न अंग हैं।

@INCKarnataka, has shown utter disrespect for India’s sovereignty by displaying a distorted map at their Belagavi event, portraying Kashmir as part of Pakistan. All this just to appease their vote bank. This is shameful!#CongressInsultsIndia#JammuAndKashmirpic.twitter.com/ql9JG73Dm9— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) December 26, 2024

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो पोस्टर हटा दिए जाएंगे। शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कुछ नेताओं से कुछ गलती हुई होगी, हम सब कुछ हटा रहे हैं। इसे तूल मत दीजिये...भाजपा का काम तो हम पर हमला करना है, वे इसे पचा नहीं सकते। ईर्ष्या के लिए कोई दवा नहीं है।

उन्हें जो करना है करने दो..।’’ भाजपा की राष्ट्रीय इकाई ने इस नक्शे को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। भाजपा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ‘‘रागा (राहुल गांधी) की मोहब्बत की दुकान हमेशा चीन के लिए खुली रहती है। वे (कांग्रेस) देश को तोड़ देंगे। उन्होंने पहले भी एक बार ऐसा किया है। वे फिर से ऐसा करेंगे।’’

This isn’t a mistake; it’s treason in plain sight! Congress deliberately distorts India’s map, erasing parts of Kashmir & Arunachal Pradesh to appease their anti-India allies. I urge @SPBelagavi to take swift action and file a case against this blatant assault on our sovereignty. pic.twitter.com/x68xasHDWa— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) December 26, 2024

भाजपा की कर्नाटक इकाई ने भारत के मानचित्र के ‘‘गलत चित्रण’’ को कांग्रेस के अपने ‘‘वोट बैंक’’ को खुश करने का एक तरीका बताया। पार्टी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने बेलगावी में अपने कार्यक्रम के दौरान गलत मानचित्र प्रदर्शित करके भारत की संप्रभुता के प्रति घोर अनादर दिखाया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है।

यह सब सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है। यह शर्मनाक है।’’ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा के विजयपुरा से विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने मांग की कि पुलिस आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करे। यतनाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत के गलत मानचित्र का प्रकाशन न केवल भू-स्थानिक सूचना मानकों का उल्लंघन है, बल्कि कानून का भी उल्लंघन है।’’

नक्शे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जद (एस) ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इतालवी कांग्रेस ने बेलगावी में ‘गांधी भारत’ नाम से बनाए गए भारत के नक्शे से कश्मीर के क्षेत्र को हटा दिया है। भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करना और उसमें बदलाव करना देशद्रोह जैसा गंभीर आपराधिक कृत्य है।’’

पार्टी ने इसके लिए शिवकुमार को जिम्मेदार ठहराया। जद (एस) ने कहा, ‘‘कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करके पाकिस्तान के प्रति समर्थन जताने की कांग्रेस की राष्ट्रविरोधी मानसिकता अब बैनरों के माध्यम से पूरे देश में फैल रही है।’’

