CSK vs GT IPL 2023 Final: अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण टॉस में हुई देरी

अहमदाबाद: आईपीएल का फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद खेला जाना है और अहमदाबाद में जोरों की बारिश हो रही है, जिस कारण टॉस में देरी हुई है। नवीनतम जानकारी के अनुसार बारिश की तीव्रता कम हो गई है और ऐसा लगता है कि यह जल्द ही कभी भी रुक जाएगी। कवर बरकरार हैं।

यहां टॉस से आधा घंटा पहले बारिश शुरू हो गई । मैदानकर्मियों ने तुरंत पिच पर दो अलग अलग कवर डाले । इसके अलावा तेज गेंदबाजों के रनअप पर भी कवर डाले गए । इसके बाद बारिश तेज हो गई और बिजली भी कड़कने लगी जिससे मैदान पर भारी तादाद में जमा दर्शक कवर तलाशते नजर आये । मुख्य पिच के पास जहां कवर नहीं डला था, वहां पानी जमा हो गया ।

अगर स्थानीय समयानुसार 11 बजकर 56 मिनट तक पांच ओवर का मैच भी संभव नहीं हुआ तो फाइनल कल खेला जा सकता है । अगर मैच नौ बजकर 40 मिनट पर भी शुरू होता है तो पूरा खेला जायेगा । नियमों के अनुसार आईपीएल फाइनल में बारिश आती है तो मैच अगले दिन खेला जा सकता है । रिजर्व दिन पर भी बारिश आती है और खेल नहीं हो सकता है तो लीग चरण में शीर्ष रहने वाली टीम विजयी होगी । गत चैम्पियन गुजरात टाइटंस लीग चरण में शीर्ष पर थी ।

