Bihar Crime: अफसोस... बिहार में हर सेकंड में बलात्कार, नीतीश सरकार पर उठे सवाल, देखें वीडियो

Highlights वीआईपी प्रमुख के पिता की हत्या, नीतीश सरकार पर उठे सवाल आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा, अपराध हर सेकंड हो रहा है दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव, बोले किसे क्या भरोसा दूं, मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए

Bihar Crime:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने राजधानी पटना में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि दुर्भाग्य से बलात्कार और अन्य अपराध (बिहार में) हर सेकंड और मिनट बढ़ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण वीआईपी प्रमुख के पिता जो 70 वर्ष के थे उनकी हत्या कर दी गई। यह किस बात का प्रतीक है। यह शासन की विफलता है।

VIDEO | "Unfortunately, rapes and other crimes are increasing (in Bihar) every second and minute... The father of the VIP chief, who was 70 years old, got murdered. What does this symbolise? This is a failure of governance," says RJD leader Jagdanand Singh at a press conference… pic.twitter.com/401buvsGRU