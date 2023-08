बेंगलुरु: अभिनेता प्रकाश राज के दौरे के बाद छात्रों के समूह द्वारा कॉलेज में छिड़का गया गोमूत्र, घटना का वीडियो आया सामने

Highlights कर्नाटक के शिवमोग्गा के एक कॉलेज में एक कार्यक्रम के बाद गोमूत्र छिड़का गया है। यह घटना अभिनेता प्रकाश राज के कॉलेज के दौरे के बाद घटी है। छात्रों की एक समूह और कुछ बाहरी लोग भी इस कार्यक्रम का विरोध किया था।

बेंगलुरु: कर्नाटक के शिवमोग्गा में छात्रों के एक समूह द्वारा कॉलेज के परिसर को कथित तौर पर "शुद्ध" करने के लिए वहां पर गोमूत्र को छिड़का गया है। यह घटना शिवमोग्गा के एमवी कॉलेज में घटी है।

इस घटना से पहला यानी मंगलवार 8 अगस्त को कॉलेज में अभिनेता प्रकाश राज आए थे और उनके जाने के बाद कॉलेज के परिसर को कथित तौर पर इस तरीके से "शुद्ध" किया गया है। बता दें कि कॉलेज के कुछ छात्र और बाहर के लोग अभिनेता प्रकाश राज के कॉलेज में आने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में इस विरोध के बाद यह घटना घटी है।

दरअसल, मंगलवार को कॉलेज में अभिनेता प्रकाश राज आए थे। वे यहां 'थिएटर, सिनेमा और समाज पर संवाद' पर एक चर्चा के लिए आए थे। इस चर्चा को एक प्रोग्राम हॉल में आयोजित की गई थी जो कॉलेज के अंदर था और इस तरह से कॉलेज के अंदर इसके आयोजन पर सवाल उठाए गए थे।

