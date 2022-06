Coronavirus: भारत में कोरोना के 24 घंटे में 7584 नए केस, 24 मरीजों की मौत, सक्रिय मामले 36 हजार के पार

Highlights भारत में पिछले 24 घंटे में 7584 नए मामले, कल के मुकाबले 344 अधिक नए केस। देश में सक्रिय कोरोना मामले अब बढ़कर 36 हजार 267 हो गए हैं, कल के मुकाबले 3769 का इजाफा। अकेले महाराष्ट्र से गुरुवार को कोविड-19 के 2,813 नए केस मिले जबकि राज्य में एक मरीज की मौत हुई।

नई दिल्ली: भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 7584 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 24 और मरीजों की मौत भी देश में कोरोना से हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह दी गई। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख 24 हजार 747 हो गई है। भारत में ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के मामले में वृद्धि है।

इससे पहले कल सुबह के अपडेट में 7240 मामले सामने आने की बात कही गई थी। ऐसे में आज 344 अधिक केस आए हैं। वहीं, बुधवार को 5 हजार से अधिक केस आए थे। सक्रिय मामले भी अब बढ़कर 36 हजार 267 हो गए हैं। कल के मुकाबले नए सक्रिय मामलों में 3769 का इजाफा हुआ है।

#COVID19 | India reports 7,584 fresh cases, 3,791 recoveries, and 24 deaths in the last 24 hours.



Total active cases are 36,267 pic.twitter.com/kwQIIy8K3s