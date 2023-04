दिल्ली में कोविड 19 के दैनिक मामलों ने बढ़ाई चिंता, 2023 में पहली बार दर्ज हुए एक दिन में 1000 से अधिक मामले, 1 की मौत

Highlights दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 20,17,250 मामले सामने आ चुके हैं जबकि कोविड-19 के 26,546 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 4,827 नमूनों की जांच की गई।

नयी दिल्लीः दिल्ली में बुधवार को 2023 में पहली बार कोविड-19 के 1,000 से अधिक दैनिक मामले मिले। बुधवार कोरोना वायरस संक्रमण के 1,149 नये मामले सामने आए जबकि संक्रमण दर 23.8 फीसदी रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सात महीने से अधिक समय बाद एक दिन में संक्रमण के मामलों की संख्या 1,000 के पार दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, एक मरीज की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पिछले साल 17 अगस्त को कोविड-19 के 1,417 मामले सामने आए थे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया कि मरीज की मौत का प्राथमिक कारण कोविड-19 नहीं था। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 20,17,250 मामले सामने आ चुके हैं जबकि कोविड-19 के 26,546 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 4,827 नमूनों की जांच की गई।

