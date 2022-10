सूर्य ग्रहण के दौरान सामुदायिक भोज के आयोजन पर ओडिशा में विवाद, संतों ने की निंदा, 4 एफआईआर भी दर्ज

Highlights सूर्य ग्रहण के दौरान भुवनेश्वर में कुछ लोगों द्वारा एक सामुदायिक भोज में चिकन बिरयानी परोसने पर विवाद। खुद को तर्कवादी बताने वाले लोगों के एक समूह ने ‘अंध विश्वास’ को तोड़ने के लिए इस भोज का आयोजन किया था। दूसरी ओर धार्मिक संगठनों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है, चार एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

भुवनेश्वर: ओडिशा में संतों और धर्मगुरुओं ने सूर्य ग्रहण के दौरान भुवनेश्वर में कुछ लोगों की ओर से एक सामुदायिक भोज में मुर्गे की बिरयानी परोसने की घटना पर रोष जताया है। खुद को तर्कवादी बताने वाले लोगों के एक समूह ने ‘अंध विश्वास’ को तोड़ने के लिए इस भोज का आयोजन किया था। कुछ धार्मिक संगठनों ने ‘तर्कवादियों’ के खिलाफ पुरी और कटक के अलग-अलग थानों में कम से कम चार प्राथमिकी दर्ज कराई हैं।

पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, “वे अज्ञानी हैं। उनके कार्य सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। ग्रहण के दौरान उन लोगों द्वारा खाया गया भोजन (चिकन बिरयानी) उनके जीवन का अभिशाप हो सकता है।”

उन्होंने कहा कि जो लोग बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन कर नए सिद्धांत गढ़ते हैं, वे ‘अपने जीवन और बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान पहुंचाते हैं।’ संत ने कहा, “नियम और परंपराएं भारतीयों के दर्शन, विज्ञान और सामाजिक व्यवहार के आधार पर बनाई गई हैं। ये बताती हैं कि किस समय क्या खाया जाना चाहिए।”

[VIDEO] How chicken biryani on solar eclipse is snowballing into a massive row in #Odishapic.twitter.com/ux3bfIR3C9