गुजरात में कांग्रेस नेता का विवादित बयान, कहा- 'अपनी बहन की बेटी को राहुल गांधी के पास...', वीडियो

Highlights गुजरात में कांग्रेस नेता प्रताप दुधात का एक विवादित भाषण सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल महिलाओं के खिलाफ घटिया बयान देने के आरोप लग रहे हैं

नई दिल्ली: गुजरात में कांग्रेस नेता प्रताप दुधात का एक विवादित भाषण देने का वीडियो वायरल है। गुजराती में दिए गए इस भाषण में कांग्रेस नेता प्रताप दुधात कथित रूप से कह रहे हैं कि अपनी बहन की बेटी को राहुल गांधी के पास भेजकर उनकी मर्दानगी माप लें। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल और और उन पर महिलाओं के खिलाफ घटिया बयान देने के आरोप लग रहे हैं।

"Make your mother-daughters sleep with Rahul Gandhi, you'll get to know if he's impotent or not - Congress leader from Gujarat"



Any feminist on my TL? Imagine the amount of outrage if such a statement comes from any BJP leader...



