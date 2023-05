कर्नाटक चुनाव: कांग्रेस का घोषणापत्र- 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2 हजार रुपये, बजरंग दल-PFI जैसे संगठनों पर बैन, जानिए बड़ी बातें

Highlights कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की पांच गारंटी दोहराईं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं छठवीं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा।

बेंगलुरु:कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की पांच गारंटी दोहराईं। गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट निशुल्क बिजली देने का वादा किया गया है, गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को 2,000 रुपए और अन्न भाग्य में 10 किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है।

#KarnatakaElections2023 | Congress in its manifesto announces that its govt will provide 200 units of free electricity.



Rs 2,000 every month to each and every woman head of the family.



Rs 3,000 per month for two years to unemployed graduates and Rs 1,500 per month to… pic.twitter.com/yW2LLKQlHK — ANI (@ANI) May 2, 2023

कांग्रेस ने बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस 2006 से सेवा में शामिल होने वाले पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी विभागों में अस्वीकृत रिक्तियों को भरने के लिए ओपीएस के विस्तार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

Congress party in its manifesto promises to provide 500 litres of tax-free diesel every year for deep sea fishing and to provide Rs 6,000 to all marine fishermen as a lean period allowance during the fishing holiday also to purchase cow dung at Rs.3 per kg and establish… — ANI (@ANI) May 2, 2023

घोषणापत्र में कहा गया है कि शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी / बीएमटीसी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं छठवीं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा।

Congress party in its manifesto promises to ensure that the works begin within 90 days of the issue of the work order, get the work completed within the time specified in the contract and settle the bills of the contractors within the time frame of contractual agreement and to… — ANI (@ANI) May 2, 2023

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल, पीएफआई और ऐसे अन्य संगठनों जैसे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों से नफरत पैदा करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में कहा कि भाजपा द्वारा पारित किए गए अन्यायपूर्ण सभी कानूनों तथा अन्य जन विरोधी कानूनों को सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही रद्द कर दिया जाएगा।

