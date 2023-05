कांग्रेस ने जंतर मंतर पर 'हाथापाई' को लेकर सरकार पर निशाना साधा, दीपेंद्र हुड्डा को हिरासत में लिए जाने पर कही ये बात

By भाषा | Published: May 4, 2023 10:15 AM

यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर ‘हाथापाई’ हुई, जिसके कारण कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर पर चोटें आई हैं।

