खड़गे के आवास पर पहुंचीं सोनिया और प्रियंका गांधी, जीत की बधाई, जानें राहुल ने क्या कहा...

Highlights कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। शशि थरूर को 6,825 मतों के अंतर से पराजित किया। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया।

नई दिल्लीः कांग्रेस की निवर्तमान अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे से भी मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया।

चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद सोनिया गांधी खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर पहुंचीं। उनके साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी थीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी शशि थरूर को 6,825 मतों के अंतर से पराजित किया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर में कहा कि कांग्रेस पार्टी में सालों बाद चुनाव हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भारी बहुमत से जीत मिली है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और आगे बढ़ेगी।

