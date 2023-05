केंद्र पर रमेश और खड़गे का हमला, कांग्रेस अध्यक्ष बोले- मोदी सरकार के 9 वर्षों में जानलेवा महंगाई, लूटी गई जनता की कमाई

Highlights कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार पर सीधा हमला बोला। रमेश ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्री, भाजपा के अन्य नेता और उनके लिए ढोल पीटने वाले इस काम में लगे रहेंगे। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पद की शपथ ली थी।

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "अगले कुछ दिनों और हफ्तों में हर तरफ पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की तथाकथित "श्रेष्ठ उपलब्धियों" को प्रचारित-प्रसारित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्री, भाजपा के अन्य नेता और उनके लिए ढोल पीटने वाले इस काम में लगे रहेंगे।"

उन्होंने लिखा, "लेकिन गरीबी के कगार पर खड़े लोग, जिन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी तरह-तरह की मुश्किलें आ रही हैं, वे एक ही बात पूछेंगे - क्या हमारा जीवन बेहतर हुआ है, या क्या हमारी आजीविका में सकारात्मक बदलाव आया है?"

Over the next few days and weeks we will be inundated by Ministers and drum-beaters harping on about the so-called "grand achievements" of Prime Minister Modi over the last 9 years. But those living on the edge of poverty, barely being able to afford basic necessities will only… pic.twitter.com/6Ru7iTYhuK