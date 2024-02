Congress Relief: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत, आयकर ट्रिब्यूनल ने खातों पर लगी रोक हटाई, जानें घटनाक्रम

Highlights अब तक कुल नौ खाते फ्रीज किए गए थे। कांग्रेस के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 'असंवैधानिक' चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट जगत से पैसे लिए हैं।

Congress Relief: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। पार्टी नेता विवेक तन्खा ने कहा कि आयकर अपीलीय अधिकरण ने सुनवाई लंबित रहने तक, कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक हटा दी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तथा उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह भी कहा कि पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के खातों पर भी रोक लगाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि अब तक कुल नौ खाते फ्रीज किए गए हैं। आयकर विभाग की तरफ से फिलहाल कांग्रेस के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

