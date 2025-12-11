14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की जनसभा, उप्र कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की बैठक

December 11, 2025

कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और कई अन्य नेता शामिल हुए।

Highlightsदिल्ली में होने वाली रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर रामलीला मैदान में जनसभा करने जा रही है। 

नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ बैठक कर 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की जनसभा को सफल बनाने तथा संगठन से जुड़ी रणनीति पर चर्चा की। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल के अलावा कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और कई अन्य नेता शामिल हुए।

सूत्रों ने बताया, ‘‘इस बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इसमें उत्तर प्रदेश की मजबूत भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास होगा।’’ कांग्रेस आगामी रविवार को ‘‘वोट चोरी’’ और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर रामलीला मैदान में जनसभा करने जा रही है। 

