लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी पद से मुक्त, पायलट बने छत्तीसगढ़ के प्रभारी

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में शनिवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। फेरबदल के तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया। जबकि रमेश चेन्निथला को महाराष्ट्र का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक की जिम्मेदारी संभालेंगे और दीपक बाबरिया दिल्ली और हरियाणा की जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी ने अविनाश पांडे को प्रभारी नियुक्त किया है। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि जीए मीर प्रभारी के रूप में झारखंड और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभालेंगे।

दीपा दासमुंशी को केरल, लक्षद्वीप और तेलंगाना का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अन्य लोगों के अलावा, पार्टी ने बताया कि वरिष्ठ नेता जयराम रमेश संचार के प्रभारी होंगे, केसी वेणुगोपाल संगठनों के प्रमुख होंगे, और गुरगीप सिंह सप्पल प्रशासन की देखभाल करेंगे। अन्य राज्यों के लिए, पार्टी ने रमेश चेन्निथला को महाराष्ट्र प्रभारी, मोहन प्रकाश को बिहार और डॉ. चेल्लाकुमार को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रभारी नियुक्त किया।

साथ ही डॉ अजॉय कुमार ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रभारी होंगे। भरतसिंह सोलंकी जम्मू-कश्मीर की जिम्मेदारी संभालेंगे, राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रभारी होंगे, सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी होंगे, देवेंद्र यादव पंजाब के लिए, माणिकराव ठाकरे गोवा, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली के प्रभारी होंगे।

त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड के लिए, कांग्रेस ने गिरीश चिदंकर को प्रभारी नियुक्त किया, जबकि मणिकन टैगोर आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार की देखभाल करेंगे।

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra has been relieved from the post of AICC in-charge of UP Congress. Sachin Pilot appointed as in-charge of Chhattisgarh Congress. Ramesh Chennithala appointed as AICC in-charge of Maharashtra. pic.twitter.com/rbmHumcBEa