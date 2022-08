Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को, गिनती 19 को होगी, सीडब्ल्यूसी की बैठक

Highlights गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास जताया जा सकता है। गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा।

नई दिल्लीः कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। अधिसूचना 22 सितंबर को जारी होगी।

सूत्रों ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 24 सितंबर को आरंभ होगी और इसकी आखिरी तिथि 30 सितंबर होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। सीडब्ल्यूसी ने पिछले साल जिस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी।

के सी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने चार सितंबर को दिल्ली में ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली आयोजित करने, सात सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का संकल्प जताया है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी नामांकन दाखिल कर सकता है, हम ऐसी लोकतांत्रिक कवायद करने वाली एकमात्र पार्टी हैं।

CWC met under Sonia Gandhi & approved the final schedule. Nomination process for post of Congress president will be from Sept 24 to Sept 30. Elections to be held on October 17 & counting of polls & declaration of results will be on October 19: Congress MP KC Venugopal pic.twitter.com/AbK5SAu8vN