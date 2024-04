'कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है': महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी रैली में गरजे पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर एक जनसभा को संबोधित किया इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को देश की सभी समस्याओं की जननी कहकर संबोधित किया उन्होंने आतंकवाद-नक्सलवाद के लिए भी देश की सबसे पुरानी पार्टी को जिम्मेदार बताया

Maharashtra Lok Sabha Elections 2024: आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को देश की सभी समस्याओं की जननी कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, "लोगों के मुद्दों को हल करना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की सभी समस्याओं की जननी है।"

यहां पीएम मोदी का आशय था कि आजादी के बाद से जो समस्याएं भारत में व्याप्त हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने कहा, आजादी से गिनती शुरू करें कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था? समस्याओं को गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा? कश्मीर समस्या के लिए कौन जिम्मेदार? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में देरी के लिए कौन जिम्मेदार? किस पार्टी के नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाया सवाल?"

यहां तक की पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्याओं के लिए भी देश की सबसे पुरानी पार्टी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कांग्रेस के आड़े हाथों लेते हुए कहा, दशकों तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों को पनाह दी, कांग्रेस के कारण ही देश में नक्सलवाद की समस्या बेकाबू हुई...।" बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के चुनावी प्रचार अभियान की कमान अपने हाथों ले ली है और वह लगातार रैलियां कर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं।

