'कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की गुलाम है', हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तीखा प्रहार

चंडीगढ़: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी दल कांग्रेस पर 'गांधी परिवार' को लेकर तीखा प्रहार किया है। शनिवार को खट्टर सरकार के गृहमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार का गुलाम बताया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से अनिल विज ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की गुलाम है, इससे बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकती, हिम्मत नहीं है।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 41 हजार रुपए की टी-शर्ट पहनने के सवाल पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते कुछ और दिखाते कुछ और हैं जबकि वह बातें लोगों की करते हैं, मगर उनका जो कामकाज है,वह कुछ और ही है।

इसी दौरान हरियाणा सरकार के गृहमंत्री ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, केजरीवाल शातिर राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने भारत को एक नंबर का बनाने को लेकर हरियाणा के आदमपुर से यात्रा इसलिए शुरू की, क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव होने हैं।

विज ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, इनको देश, लोगों और नंबर वन से कुछ नहीं लेना देना नहीं है, केजरीवाल को केवल वोट की राजनीति करनी है, इसलिए आदमपुर में वह आकर बहके हैं और यहां आकर उन्होंने बहकी-बहकी बातें कर अपने आपको सर्वज्ञाता बताने की कोशिश की। मगर इनकी हकीकत सब जानते हैं। विज ने कहा, इनकी हकीकत को सब जान गए हैं। दिल्ली-पंजाब में क्या-क्या हो रहा है, लोग सब जान गए हैं। लोगों को इसकी भी पूरी जानकारी है।

