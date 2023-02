केंद्र पर हमलावर हुए अधीर रंजन चौधरी, कहा- ये नई संसद है, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है; विपक्ष बोल नहीं सकता

Highlights अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि हमें किसी से बदले की भावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार, हम संसद में अपने विचार बिना फिल्टर किए रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मन में किसी से बदले की भावना नहीं है।

नई दिल्ली: हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सवाल किए जाने का बचाव करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि हमें किसी से बदले की भावना नहीं है। राहुल गांधी ने भाषण में जो कहा वह उनके विचार से कुछ नहीं था, बल्कि उन्होंने अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग शोध पत्र द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों के आधार पर अपनी टिप्पणी की है।

उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार, हम संसद में अपने विचार बिना फिल्टर किए रख सकते हैं। यह दुख की बात है कि राहुल गांधी के विचारों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी के मन में किसी से बदले की भावना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह नई संसद है, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है; विपक्ष बोल नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि संसद भी काम करना बंद कर देगी।

Delhi | According to the constitution’s article 105, we can keep our viewpoints in parliament unfiltered. It is sad that Rahul Gandhi’s views are being framed in such a wrong way. Rahul Gandhi doesn’t have any feeling of revenge against anyone: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury