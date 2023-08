लोकसभा में बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी- "भगवाकरण भारत छोड़ो"

Highlights चौधरी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत आज प्रधानमंत्री को संसद में ले आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि चौधरी की टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। 3 मई को भड़की हिंसा के बाद से मणिपुर लगातार खतरे में है।

नई दिल्ली: लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुधवार को लोकसभा में उनके 'भारत छोड़ो' आह्वान पर जवाब दिया। चौधरी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा, "भारत छोड़ो होना ही चाहिए- भारत को सांप्रदायिकरण से छोड़ो, ध्रुवीकरण भारत को छोड़ो, भगवाकरण भारत को छोड़ो।"

चौधरी ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित संबोधन का जिक्र करते हुए कहा, "अविश्वास प्रस्ताव की ताकत आज प्रधानमंत्री को संसद में ले आई है। हममें से कोई भी इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रहा था। हम तो यही मांग कर रहे थे कि पीएम मोदी संसद में आएं और मणिपुर मुद्दे पर बोलें। हम किसी बीजेपी सदस्य को संसद में आने की मांग नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ अपने पीएम को आने की मांग कर रहे थे।"

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "जब धृतराष्ट्र अंधे थे, तब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, आज भी आजा अंधे बैठे हैं...मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है।" केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, "प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे खत्म किया जाना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए।"

Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi says "... Prime Minister is a high authority. This should be expunged and he should apologise" pic.twitter.com/j9f0L7cu61