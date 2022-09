आजाद से मिले चव्हाण, आनंद शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस में हो रहा है अध्यक्ष पद चुनाव, जानें हरियाणा के पूर्व सीएम ने क्या कहा

Highlights कांग्रेस ने अप्रैल में हरियाणा इकाई में फेरबदल करते हुए कुमारी सैलजा को हटा दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वफादार उदय भान को हरियाणा अध्यक्ष नियुक्त किया था। गांधी परिवार के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं।

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व दिग्गज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जहां तक ​​आजाद साहब से मुलाकात का सवाल है, हम बरसों से एक ही पार्टी में थे और हमने कुछ मांगें रखी थीं। उन मांगों को स्वीकार कर लिया गया और पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं। फिर भी, उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। हमने उनसे कारण पूछा लेकिन कोई कड़वाहट नहीं थी।

