दूरदर्शन पर 'द केरल स्टोरी' के प्रसारण पर भड़के कांग्रेस नेता शशि थरूर, कहा- सबसे सस्ता और सबसे खराब प्रचार

Highlights 'द केरेला स्टोरी' फिल्म शुक्रवार, 5 अप्रैल को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली है थरूर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो यह वाकई शर्मनाक है पिछले साल रिलीज हुई 'द केरल स्टोरी' राजनीतिक विवाद में फंस गई थी

तिरुवनंतपुरम: वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिल्म "द केरल स्टोरी" को प्रसारित करने के फैसले के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारक, दूरदर्शन की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि फिल्म यह दिखाना चाहती है कि केरल "किसी प्रकार का पाकिस्तान" है। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने फिल्म की स्क्रीनिंग को 'सबसे सस्ता और सबसे खराब प्रचार' करार दिया। सुदीप्तो सेन निर्देशित 'द केरेला स्टोरी' फिल्म शुक्रवार, 5 अप्रैल को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली है।

थरूर ने बताया कि केरल सामाजिक सद्भाव और सह-अस्तित्व का राज्य है न कि ऐसा राज्य जो किसी प्रकार का पाकिस्तान है जिसे यह फिल्म दिखाना चाहती है। थरूर ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो यह वाकई शर्मनाक है। जब केरल की कहानी सामने आई, तो सभी ने कहा कि यह असली केरल की कहानी नहीं है।''

कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा, "एक आधिकारिक प्रसारक द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रसारित की जा रही इस फिल्म का झूठ वास्तव में घृणित है, यह सबसे सस्ता और सबसे खराब प्रचार है।" कांग्रेस नेता आगामी आम चुनाव में तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

