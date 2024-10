कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दी धमकी, कहा- मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई देश को गृहयुद्ध की ओर ले जा रही है

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने धमकी दी है कि अगर भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों ढहाया जाता रहा तो भारत में गृहयुद्ध हो जाएगा। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए वे उत्तरकाशी में निर्माणाधीन मस्जिद के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, जबकि भारत में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, "यह बिना किसी नतीजे के लंबे समय तक नहीं चल सकता। इस तरह की हरकतें देश को गृहयुद्ध की ओर धकेल रही हैं।"

राशिद अल्वी ने भाजपा को धमकी देते हुए कहा कि वह हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और मंदिरों दोनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अल्वी ने कहा, "सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।" उन्होंने कहा, "मैं भाजपा सरकारों के तहत मस्जिदों के प्रति शत्रुता की इस बढ़ती प्रवृत्ति से निराश और परेशान हूं। हर जगह हम मस्जिदों को ध्वस्त करने के आह्वान के बारे में सुनते हैं।"

