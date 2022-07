विदेश यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नहीं लेंगे पार्टी मीटिंग में हिस्सा

Highlights राहुल गांधी कतर एयरलाइंस के विमान से विदेश गए हैं कांग्रेस पार्टी की गुरूवार को एक अहम मीटिंग होनी है पार्टी मीटिंग में नहीं रहेंगे राहुल गांधी

दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए हैं। राहुल गांधी की ये विदेश यात्रा ऐसे समय हो रही है जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने में बस चंद दिन ही शेष हैं। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी 17 जुलाई को वापस भारत लौटेंगे। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। मानसून सत्र की समाप्ति 6 अगस्त को होगी।

Rahul Gandhi has gone abroad today, he will be back on Sunday, July 17: Congress sources