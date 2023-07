Sharad Pawar: शरद पवार से मिले राहुल गांधी, बैठक में सुप्रिया सुले मौजूद, देखें वीडियो

Highlights शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एनसीपी को तोड़ दी है। शरद पवार जी जैसे भी कहेंगे वे हमको समर्थन देने को तैयार है। कार्यकारिणी बैठक में निष्कासित किए विधायकों को छोड़कर सभी उपस्थित थे।

नई दिल्लीः महाराष्ट्र में कई दिन से राजनीति असंतोष तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शरद पवार के आवास पर भेंट की। बैठक के दौरान पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले सहित कई नेता मौजूद रहे। पवार के भतीजे अजित पवार ने एनसीपी तोड़कर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि पवार के आवास पर इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उनके साथ एकजुटता प्रकट की। पवार के भतीजे अजित पवार और राकांपा के आठ अन्य विधायकों ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन सरकार में शामिल हो गये और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं।

अजित पवार गुट ने राकांपा के नाम और चुनाव चिन्ह (घड़ी) पर दावा भी पेश कर दिया है। इस गुट का दावा है कि उसके पास 40 से अधिक विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र विधानसभा में राकांपा के 53 सदस्य हैं। दूसरी तरफ, शरद पवार का कहना है कि वह ही राकांपा के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी का नाम एवं चुनाव चिन्ह कोई नहीं छीन सकता।

NCP (शरद पवार गुट) सोनिया दूहन ने कहा कि राहुल गांधी जी पवार साहब से मिलने आए थे और उन्होंने कहा है कि उनका पूरा समर्थन शरद पवार जी के साथ है। शरद पवार जी जैसे भी कहेंगे वे हमको समर्थन देने को तैयार है। कांग्रेस और विपक्षी की सारी पार्टी हमारे साथ खड़ी हैं। हमारी कार्यकारिणी बैठक में निष्कासित किए विधायकों को छोड़कर सभी उपस्थित थे।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi leaves from the residence of NCP President Sharad Pawar after his meeting with him#Delhipic.twitter.com/OZC0Y20PT2