पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोका, कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठे, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन

नई दिल्ली: कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय रोक लिया जब वे छत्तीसगढ़ के रायपुर जाने की तैयारी में थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि असम पुलिस से मिली एक सूचना के बाद पवन खेड़ा को रोका गया।

कांग्रेस का आरोप है कि खेड़ा को विमान से उतारा गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता वहीं धरने पर भी बैठ गए। यह घटना इंडिगो की विमान संख्या 6E204 के उड़ान के कुछ देर पहले हुई।

