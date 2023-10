योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज- सनातन कुछ भी नहीं है, देखें वीडियो

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह कहने के एक दिन बाद कि सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, कांग्रेस के उदित राज ने आरोप लगाया कि वे यह दावा करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन कुछ भी नहीं है।

उन्होंने एएनआई से कहा, "सनातन कुछ भी नहीं है। अगर सनातन है, तो जाति है...वे हमें बेवकूफ बना रहे हैं और सनातन के नाम पर हमारा वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे ऐसा नहीं कर पायेंगे। यदि सभी सनातनी हैं तो केवल कुछ जातियों को ही नौकरियों में आरक्षण और प्राथमिकता क्यों मिलती है? लोगों में असमानता क्यों है? सनातन और जाति एक ही चीज है।"

सोमवार को आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 'श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ' के समापन सत्र में बोलते हुए कहा, "सनातन धर्म मानवता का धर्म है और इस पर कोई भी हमला पूरी मानवता को खतरे में डाल देगा।" यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी सभी धर्म संप्रदाय या पूजा पद्धतियां हैं।

#WATCH | Delhi: Congress leader Udit Raj says, "Sanatana is nothing. 'Sanatana hai toh jaati hai, jaati hi shaaswat hai, Sanatana kuch nahi hai.' They have been fooling us and trying to get our votes on the name of Sanatana..." pic.twitter.com/7FP8oDPcGl