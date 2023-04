कर्नाटक चुनाव 2023: "कांग्रेस ने मुझे अब तक 91 बार गालियां दी, बाबासाहेब आंबेडकर को भी कहे थे अपशब्द"- बोले पीएम मोदी

Highlights कर्नाटक के बीदर जिले के हुमनाबाद में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने मुझे अब तक 91 बार गालियां दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर और सावरकर जी को भी गाली दी है।

बेंगलुरु: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ‘जहरीला सांप’ वाली टिप्पणी को लेकर पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस और उसके नेता अब तक 91 बार अलग-अलग तरह से उन्हें अपमानित कर चुके हैं। कांग्रेस पर कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का भी अपमान करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि पार्टी ने बाबासाहेब आंबेडकर और वीर सावरकर को भी अपशब्द कहे हैं।

बता दें कि कर्नाटक में 29 मार्च को चुनाव की घोषणा होने के बाद पहली बार प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि लोग उसकी गालियों का वोटों से जवाब देंगे और वे (कांग्रेस नेता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जितना कीचड़ उछालेंगे, उतना ही कमल खिलेगा।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस आम आदमी के बारे में बात करने वाले, उनके भ्रष्टाचार को सामने लाने वाले और स्वार्थ की उनकी राजनीति पर वार करने वाले हर व्यक्ति से नफरत करती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस की नफरत गहरी हो जाती है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने एक बार फिर मुझे अपशब्द कहना शुरू कर दिया है।"

#WATCH | "Congress has started abusing me again. Every time Congress abuse me, it gets demolished. Congress has abused me 91 times...Let Congress abuse me, I will keep on working for the people of Karnataka...," says PM Narendra Modi addresses a public meeting at Humnabad in… pic.twitter.com/bd4XbN0nT6