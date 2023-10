कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी, राजस्थान के लिए पहली तो मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए जारी हो सकती है दूसरी सूची

नई दिल्ली:कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसके बाद पार्टी राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी सूची जारी कर सकती है। बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है।

बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी भाग ले रहे हैं। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए 25 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। सभी चुनावी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।

#WATCH | Delhi: Chhattisgarh Dy CM TS Singh Deo says, " BJP has no other thing to do, they are not concerned about Country, their attention is towards Rahul Gandhi...that's why they keep taking his name always" pic.twitter.com/0B9gYDii1g