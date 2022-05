ड्रोनाचार्य कोविड में भी गंगा मैया पर ड्रोन भेज देते तो...,पीएम मोदी के ड्रोन वाले बयान पर कांग्रेस ने बोला हमला

By अनिल शर्मा | Published: May 28, 2022 11:35 AM

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट में लिखा- हे ड्रोनाचार्या, आप यदि कोविड के समय कुछ ड्रोन गंगा मैया पर भेज देते तो आपको वो सब पता चल जाता जिसकी जानकारी पूरे विश्व को थी।

