Uttar Pradesh Congress: यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, देखें लिस्ट

नई दिल्लीः कांग्रेस में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। ब्रजलाल खाबरी को उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश इकाई में छह क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति भी की है। विधानसभा चुनाव 2022 में खराब प्रदर्शन के बाद अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दे दिया था।

पार्टी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में छह क्षेत्रीय प्रमुखों की भी नियुक्ति की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद अजय लल्लू द्वारा प्रदेश इकाई के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिए जाने कुछ महीने बाद ये नियुक्तियां की गई हैं।

Congress appoints Brijlal Khabri as chief of its Uttar Pradesh unit: Party statement