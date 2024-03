Congress 8th candidate list 2024: सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह, चौहान को टक्कर देंगे शर्मा, कुल 194 उम्मीदवार घोषित

Highlights उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से डॉली शर्मा और सीतापुर से नकुल दुबे को टिकट मिला है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है।

Congress 8th candidate list 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी कर दी। मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से डॉली शर्मा और सीतापुर से नकुल दुबे को टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी की। पार्टी ने चौदह सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें से चार तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से और तीन-तीन मध्य प्रदेश और झारखंड से हैं।

