CUET-UG Result: सीयूईटी-यूजी के नतीजे आज रात 10 बजे होंगे घोषित, यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने किया ऐलान

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी-यूजी) के परिणाम गुरुवार रात 10 बजे के करीब घोषित कर दिए जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जरूरी सीयूईटी-यूजी की परीक्षा पहली बार जुलाई में हुई और 30 अगस्त को खत्म हुई थी।

Common University Entrance Test (CUET-UG) results will be announced by National Testing Agency (NTA) by around 10:00 pm tonight: M Jagadesh Kumar, Chairman, UGC