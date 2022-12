शीत लहर को देखते हुए पटना में 26 से 31 दिसंबर तक 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल किए गए बंद, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

Highlights पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। 26-31 दिसंबर तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।

पटनाः शीत लहर को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में 26-31 दिसंबर तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि शीत लहर के बीच राजधानी में 26-31 दिसंबर तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।

सिंह ने बताया, "विशेष रूप से सुबह के समय अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।"

Bihar | In view of the cold wave conditions, schools in Patna will remain closed for students up to class 8 from December 26 to December 31: DM Patna pic.twitter.com/wjGqxHVCWf