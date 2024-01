केरल में बड़ा हादसा होते-होते टला, कन्नूर-अलाप्पुझा ट्रेन हुई डीरेल, जानें पूरी जानकारी

Highlights केरल में आज बड़ा हादसा टला शंटिंग प्रक्रिया के दौरान हुई ये घटना कन्नूर-अलाप्पुझा अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट देर से चली

नई दिल्ली: केरल में आज यानी शनिवार को कन्नूर यार्ड में शंटिंग प्रक्रिया के दौरान कन्नूर-अलाप्पुझा (16308) एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन को आज सुबह 5:10 बजे कन्नूर से रवाना होना था, लेकिन पटरी से उतरने के कारण यह सुबह 6:43 बजे रवाना हुई। पटरी से उतरे डिब्बों को ट्रेन से अलग कर दिया गया है।

जानें क्या है शंटिंग प्रक्रिया..

शंटिंग का अर्थ है जोड़ने, अलग करने या स्थानांतरित करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी इंजन या किसी इंजन या फिर किसी अन्य स्व-चालित वाहन के साथ, बिना किसी वाहन, वाहनों की आवाजाही, शंटिंग एक व्यापक शब्द है जिसमें लोकोमोटिव, कोच, वैगनों की कई प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं।

