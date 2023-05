सीएम योगी की घोषणा- यूपी में टैक्स फ्री की जाएगी 'द केरल स्टोरी', कैबिनेट संग देख सकते हैं फिल्म

Highlights उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फिल्म 'द केरल स्टोरी' को कर मुक्त की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 'द केरल स्टोरी' टैक्स फ्री की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 'द केरल स्टोरी' को टैक्स फ्री करना एक बहुत अच्छा फैसला है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फिल्म 'द केरल स्टोरी' को कर मुक्त की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 'द केरल स्टोरी' टैक्स फ्री की जाएगी। इस बीच ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ एक विशेष स्क्रीनिंग में फिल्म देखेंगे।

ऐसे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि 'द केरल स्टोरी' को टैक्स फ्री करना एक बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस फिल्म को देखें और समझें कि हमारी बहनों ने क्या झेला है। हम भी जाएंगे और फिल्म देखेंगे। पश्चिम बेनेगल के लोग इस फिल्म पर प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेंगे।

#WATCH | Making 'The Kerala Story' tax-free is a very good decision. I want the people of Uttar Pradesh to watch this film and understand how our sisters have suffered. We will also go and watch the film. The people in West Benegal will not accept the ban on this film: UP Deputy… pic.twitter.com/R2wFF0ZaWC