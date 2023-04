Motihari Hooch Tragedy: सीएम नीतीश कुमार का एलान, कहा- जहरीली शराब पीकर अब तक मरने वालों को दिया जाएगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा

Highlights जहरीली शराब पीकर मरने वालों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक एलान किया है। उन्होंने कहा है कि मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम द्वारा इस मुआवजे का एलान तब हुआ है जब जहरीली शराब के कारण मोतिहारी में 30 लोगों की मौत हो गई है।

पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जहीरीली शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा देने का एलान किया है। उनके अनुसार, जहीरीली शराब पीने से अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो सरकार उनके परिजनों को चार-चार लाख रुपए की सहायता देगी।

बता दें कि बिहार में 2016 से शराब पर बैन लगा हुआ है, ऐसे में सीएम ने यह साफ-साफ कहा है कि 2016 से लेकर अब तक जितने भी लोग जहरीली शराब के कारण मरे है, उन सब को यह मुआवजा दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने आज यह एलान उस वक्त किया है जब वे पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार का यह बयान सामने आया है।

सीएम नीतीश कुमार ने जहीरीली शराबों पर होने वाले मौत पर बोलते हुए मुआवजे का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि "जिन लोगों की मृत्यु जहरीले शराब से हुई है और उनके परिवार हमें लिखित में देंगे कि वे राज्य में शराबबंदी के पक्ष में हैं और वे शराब पीने के खिलाफ हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। उन्हें हम मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए देंगे। 2016 के बाद जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिजन हमें अर्जी देंगे तो उन्हें हम सहायता राशि देंगे।"

