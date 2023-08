हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने से एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दबे, गिरि नदी का बढ़ा जल स्तर, देखें

Highlights ग्राम मलागी ददियात, औली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने से गिरि नदी का जल स्तर बढ़ गया। बुधवार को प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में 3.4 तीव्रता का भूकंप भी आया।

सिरमौरः हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। वहीं गुरुवार को कई जिलों में बादल फटने की घटना सामने आई है। बदले फटने से यहां के सिरमौर में लापता हुए परिवार के पांच सदस्य मलबे में दबे हुए पाए गए। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने एक बुलेटिन में इसकी जानकारी दी।

डीईओसी सिरमौर ने बताया कि ग्राम मलागी ददियात, औली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में बादल फटने की घटना हुई है। इस घटना के कारण कुलदीप कुमार के परिवार के 5 सदस्य लापता हैं। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बादल फटने से गिरि नदी का जल स्तर बढ़ गया। समाचार एजेंसी ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें नदी के उफान को देखा जा सकता है। नदी का पानी आस-पास के रिहायशी इलाकों में घुसता देखा जा सकता है, जिससे क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ सकती है।

#WATCH | Himachal Pradesh | Water flow of Giri River increases after a cloudburst in Sirmour (09/08) pic.twitter.com/1SjCG4J13B