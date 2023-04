कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए, इसका हमेशा संवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

Highlights गौहाटी उच्च न्यायालय के ‘प्लेटिनम जुबली’ समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्याय व्यवस्था को लेकर कई बातें कही। चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून को उन समुदायों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिन पर इसे लागू करना होता है। जब कानून की समझदारी से व्याख्या और क्रियान्वयन किया जाता है, तो लोगों का सामाजिक संरचना में विश्वास पैदा होता हैः चंद्रचूड़

गुवाहाटीः प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए और समस्याओं की जड़ को दूर करने के लिए इसका हमेशा संवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गौहाटी उच्च न्यायालय के ‘प्लेटिनम जुबली’ समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून को उन समुदायों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिन पर इसे लागू करना होता है।

उन्होंने कहा कि जब कानून की समझदारी से व्याख्या और क्रियान्वयन किया जाता है, तो लोगों का सामाजिक संरचना में विश्वास पैदा होता है और यह न्याय की दिशा में आगे की ओर कदम होता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए ... यह सुनिश्चित करने के लिए मानवीय स्पर्श आवश्यक है कि कानून सभी के हितों को पूरा करे। समानता और विविधता के लिए सहानुभूति और सम्मान होना चाहिए।’’

#WATCH | "...Confidence & faith of citizens lies in fierce sense of our own judicial independence...Constitutional statesmanship requires deliberation and dialogue and not public grandstanding": CJI (07.04) pic.twitter.com/OPt9G8c3QP