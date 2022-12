Christmas 2022: क्रिसमस कल, दिल्ली पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया, इन रास्ते पर जानें से बचें, देखें लिस्ट

Highlights यात्रियों ने ट्विटर पर भी यातायात की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की। क्रिसमस से पहले यातायात परामर्श जारी करके लोगों को मार्ग में बदलाव की जानकारी दी। शनिवार शाम से रविवार तक क्रिसमस के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ सकती है।

Christmas 2022: क्रिसमस से दो दिन पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में यातायात जाम रहा। वहीं पुलिस ने त्योहार के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को उन्हें शहर में यातायात जाम को लेकर 31 कॉल आईं।

उसने कहा कि पश्चिम विहार, शालीमार बाग, द्वारका मोड़, जीटीके बस डिपो, मजनू का टीला, सुल्तानपुरी बस टर्मिनल, भलस्वा डेयरी, स्वरूप नगर बुराड़ी, बवाना सहित विभिन्न क्षेत्रों से ये कॉल आईं। यात्रियों ने ट्विटर पर भी यातायात की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की। वहीं दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में क्रिसमस से पहले यातायात परामर्श जारी करके लोगों को मार्ग में बदलाव की जानकारी दी।

Traffic Advisory

Amid Christmas Day celebrations, starting from December 24 to December 25, 2022, elaborate traffic arrangements have been made across the city.



Enjoy the festival by planning your commute accordingly.