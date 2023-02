छत्तीसगढ़: खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन; एक दर्जन के ज्यादा स्थानों पर तलाशी, कांग्रेस नेताओं के घर भी शामिल

Highlights छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी जारी कांग्रेस नेताओं के घरों में तलाशी करीबी एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में खनन मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। 20 फरवरी की सुबह सोमवार, यानी आज ईडी द्वारा राज्य में करीब एक दर्जन से ज्यादा इलाकों में छापेमारी की जा रही है। ईडी की छापेमारी में कांग्रेस के कई नेताओं के आवासीय और कार्यालय परिसर भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, करीब एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर तबाड़तोड़ छापेमारी जारी है।

बताया जा रहा है कि जिन कांग्रेस नेताओं के घर छापेमारी की जा रही है, उनमें से कई विधायक और पदाधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं। रायपुर में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के आवास पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री बघेल ने सुबह 11 बजे अपने आवास पर छात्र प्रेस मीट बुलाई है।

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी, सनी अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी कर रही छापेमारी है।

Chhattisgarh | Enforcement Directorate conducts searches at more than a dozen locations in the state in a mining case. The places being searched include residential & office premises of various Congress leaders



Visuals from the residence of Congress MLA Devendra Yadav in Raipur pic.twitter.com/mgOTiLFQJL