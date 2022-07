Video: दंपत्ति ने बच्चे को बर्तन में डालकर ऐसे पार किया उफनती नदी, लगातार हो रही बारिश से कई नदियां बह रही है खतरे के निशान से ऊपर

Highlights छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे बारिश के आम जन जीवन काफी परेशान है। यहां का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक दंपत्ति अपने बच्चे को लेकर नदी पार कर रहे है। वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे दंपत्ति एक बर्तन के सहारे तेज पानी के बहाव को पार कर रहे है।

रायपुर:छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बस्तर (Bastar) में सभी नदी-नाले के उफान पर होने के कारण एक परिवार ने अपने छोटे बच्चे को बड़े बर्तन में रख कर नदी को पार किया है। इस घटना का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें यह देखा जा रहा है कि कैसे एक दंपत्ति अपने छोटे बच्चे को लेकर नदी पार कर रहे है।

दरअसल, लगातार हो रही बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के कई नदी-नाले उफान पर है और यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में यहां बहने वाली इंद्रावती नदी (Indravati River) भी पानी से भरा हुआ है जिसके कारण वहां लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह देखा गया है कि कैसे एक पिता-मां अपने छोटे बच्चे को लेकर पानी के तेज बहाव को पार कर रही है। जारी वीडियो में यह देखा जा रहा है कि बच्चे के माता-पिता उसे एक बड़े बर्तन में रखते है और एक तरफ मां तो दूसरी तरफ उसका पिता उस बर्तन को पकड़कर तेज पानी के बहाव को पार करने लगते है।

#WATCH | Chhattisgarh: Ponga Bheji in Sukma district flooded as raging rivers and nullahs overflow due to heavy rainfall. A man and woman risk lives as they cross one such raging river by placing a child in a large utensil. pic.twitter.com/pkZ4AowZNP