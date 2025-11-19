Chhattisgarh: पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल से कनेक्शन के आरोप में 2 नाबालिग हिरासत में, रायपुर में ATS ने की बड़ी कार्रवाई

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने रायपुर में दो लड़कों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से कथित तौर पर जुड़े होने के आरोप में हिरासत में लिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने यह जानकारी दी। शर्मा, जो होम डिपार्टमेंट के भी हेड हैं, ने कहा कि दोनों युवक कथित तौर पर पाकिस्तान में मौजूद ISIS मॉड्यूल के इशारे पर काम कर रहे थे और फेक अकाउंट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर एक्टिव थे।

उन्होंने मंगलवार को कहा, "वे खुद एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट से प्रभावित थे, और इंस्टाग्राम पर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास काफी जानकारी थी और वे ISIS के नाम से इंटरनेट और सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे।"

नाबालिगों पर UAPA के तहत केस दर्ज

शर्मा ने आगे कहा कि उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA), 1967 के प्रोविजन्स के तहत केस दर्ज किया गया है, और कहा कि यह राज्य में ऐसा पहला मामला है, और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ऐसे और लोग हैं।

उन्होंने कहा, "ATS टीम को बढ़ाकर, खासकर रायपुर और छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े शहरों और पूरे राज्य में, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री (विष्णु देव साईं) से भी ATS टीम को और बढ़ाने का अनुरोध करूंगा।"

शर्मा ने लोगों से यह भी कहा कि वे देश विरोधी कंटेंट फैलाने वाले किसी भी सोशल मीडिया हैंडल की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें।

हैंडलर युवाओं और टीनएजर्स को टारगेट करने के लिए इंस्टाग्राम ID का इस्तेमाल कर रहे थे । पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ATS ने रायपुर में दो नाबालिगों का पता लगाया और उन्हें हिरासत में लिया, जो कथित तौर पर ISIS की ओर से ऑनलाइन काम कर रहे थे।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ताओं ने पाया कि पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल साइबरस्पेस के जरिए भारत को अस्थिर करने और आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने के मकसद से कई नकली और नकली पहचान वाले सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था।

अधिकारी ने आगे कहा कि पाकिस्तान से काम करने वाले हैंडलर कथित तौर पर भारतीय टीनएजर्स को टारगेट करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, भारत विरोधी भावना भड़काने और हिंसक कट्टरपंथ और जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे।

पाकिस्तानी हैंडलर्स ने नाबालिगों को अपने इंस्टाग्राम ग्रुप चैट में जोड़ा, जहाँ उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से रेडिकल बनाया गया। फिर टीनएजर्स को ISIS प्रोपेगैंडा और हिंसक कंटेंट ऑनलाइन सर्कुलेट करने के लिए उकसाया गया।

उन्होंने कहा कि ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि नाबालिगों को छत्तीसगढ़ में ISIS मॉड्यूल बनाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। ATS और उससे जुड़ी एजेंसियों की लगातार साइबर सर्विलांस की वजह से, ISIS से प्रभावित दो नाबालिगों को ट्रेस करके हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि टेक्निकल सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

