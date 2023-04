Chennai-Coimbatore Vande Bharat Express: चेन्नई-कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, ट्रेन में स्कूली छात्रों से बातचीत, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो किया। मौके पर राज्य के राज्यपाल आरएन रवि भी मौजूद रहे। श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया।

Chennai-Coimbatore Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई-कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो किया।

इस ट्रेन से तमिलनाडु की राजधानी और पश्चिमी औद्योगिक शहर के बीच यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस मौके पर राज्य के राज्यपाल आरएन रवि भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामकृष्ण मठ का मैं बहुत सम्मान करता हूं। इस मठ ने मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामकृष्ण मठ चेन्नई में 125वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये मुझे खुशी का एक और कारण देता है। मैं तमिल भाषा, संस्कृति और चेन्नई के माहौल से प्यार करता हूं।

डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो आधुनिक विशेषताओं और यात्री सुविधाओं से लैस है। उन्होंने ट्रेन में स्कूली छात्रों से भी बातचीत की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘यह 5 घंटे 50 मिनट के यात्रा समय के साथ दोनों शहरों के बीच सबसे तेज ट्रेन है, जिससे यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की बचत होगी।’’

तमिलनाडु के दोनों शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन में स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’, सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे और स्वचालित ‘स्लाइडिंग’ दरवाजों के साथ यात्री सुरक्षा को बढ़ाया गया है। दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय, ब्रेल लिपि में सीट हैंडल नंबर, एलईडी लाइट जैसी आधुनिक सुविधाएं और 360 डिग्री घूमने योग्य सीट अन्य विशेषताएं हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन उपस्थित थे।

Ramakrishna Math is an institution that I deeply respect. It has played an important role in my life. I am among the Tamil people, for whom I have great affection. l love the Tamil language, Tamil culture and the vibe of Chennai: PM Modi