मौत का खेल साबित हुई ट्रैक्टरों की रेस, अचानक एक हुआ बेकाबू और फिर जो सामने आया..., VIDEO वायरल

Viral Video: इस समय सोशल मीडिया पर पंजाब के फगवाड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैक्टर बहुत तेजी से लोगों को कुचल रहा है। दरअसल फगवाड़ा के डूमेली गांव में एक मेले में रेस के दौरान यह घटना हुई। देखते-देखते ट्रैक्टर काबू से बाहर हो गया। फिलहाल घायल हुए 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग बहुत सार ट्रैक्टर लेकर रेस देखने आए हुए हैं। इस बीच लाल रंग का ट्रैक्टर बेकाबू हो जाता है और कई लोगों को कुचल देता है। ट्रैक्टर के बेकाबू होते ही भगदड़ मच जाती है और लोग जान बचाने को यहां वहां भागने लगते हैं।

सोशल मीडिया यूजर आकाशदीप ने एक्स पर वीडियो को लेकर लिखा, ''फगवाड़ा में ट्रैक्टर रेस के दौरान यह घटना पेश आई। जहां एक बेकाबू ट्रैक्टर ने लोगों को कुचल दिया।'' इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। मामले में घायलों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है।

Uncontrolled tractor rammed the few people in the village (Domeli) of Phagwara. The incident happened during a tractor race in the fair. pic.twitter.com/wsugp6Pqcu